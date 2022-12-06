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Жених изменил своей невесте с любовницей прямо на собственной свадьбе

Жених изменил своей невесте с любовницей прямо на собственной свадьбе

Фото: dzen.ru

В Боливии свадьба закончилась совсем не так, как планировалось. Жених решил предаться любовным утехам с любовницей прямо в свадебном лимузине. Невеста заметила, что происходит, из другой машины из-за того, что у лимузина были прозрачные стекла.

У невесты случилась истерика. Жених так растерялся, что не смог надеть штаны.

Успокоить невесту ни у кого не получалось, пишет "Газета.Ru".
Родственники невесты отметили, что ей невероятно повезло - она не успела связать жизнь с подлецом и обманщиком.

Ранее мы сообщали о том, каким трем знакам Зодиака Павел Глоба пообещал фантастическое везение в декабре 2022 года.

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