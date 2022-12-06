Жених изменил своей невесте с любовницей прямо на собственной свадьбе
Фото: dzen.ru
В Боливии свадьба закончилась совсем не так, как планировалось. Жених решил предаться любовным утехам с любовницей прямо в свадебном лимузине. Невеста заметила, что происходит, из другой машины из-за того, что у лимузина были прозрачные стекла.
У невесты случилась истерика. Жених так растерялся, что не смог надеть штаны.
Успокоить невесту ни у кого не получалось, пишет "Газета.Ru".
Родственники невесты отметили, что ей невероятно повезло - она не успела связать жизнь с подлецом и обманщиком.
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