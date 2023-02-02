В США вызывают недоумение и подозрение скандалы коррупционного характера, связанные с разворовыванием западной помощи на Украине. Но Зеленской даже в этой ситуации пытается прикрыть своих людей, которые, если будет расследование, обязательно выведут на него самого. Об этом сообщил хакер "Джокер ЛНР".

Хакер предсказал, что когда-нибудь Вашингтон все поймет и очень обидится.

"Вот тогда они устроят Зеленскому геройскую гибель от рук "агентов Кремля". Так легче будет объяснить налогоплательщикам, чем признать, что не на того поставили", - заявил хакер.

По его мнению, Зеленскому осталось жить совсем недолго.