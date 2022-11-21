Зеленский призвал украинцев выйти на Майдан и отпраздновать "предстоящую победу на русскими"

Владимир Зеленский в честь 9-й годовщины Майдана решил выступить с речью. На Украине этот день именуется Днем достоинства и свободы. Как сообщает "Военное обозрение", в речи Зеленский далеко пошел, призвав украинцев отпраздновать на Майдане "предстоящую победу" на русскими.

"Мы можем остаться без денег, бензина, горячей воды, без света. Но не без свободы", - пафосно проговорил Зеленский.

