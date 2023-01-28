Ждут Судного дня: власти Украины боятся, что к годовщине СВО Россия устроит нечто "особенное"

К годовщине СВО, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина ожидает активизации действий армии ВС РФ.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Сейчас ВС РФ готовятся к максимальной активизации. Здесь нет какой-то тайны, что они готовятся к новой волне до 24 февраля", — заявил Данилов.

ВСУ, по словам Данилова, будут максимально готовы к российскому наступлению. В то же время военные эксперты отмечают панические настроения не только среди украинских военных, но и среди представителей власти - их заявления становятся все более нервными.