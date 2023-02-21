Рогов: визит Байдена в Киев хорошего не принесет, а для Зеленского уже "запахло жареным"

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что визит президента США Джо Байдена ничего хорошего Украине и украинцам не принесет, а для самого Владимира Зеленского уде совершенно очевидно "запахло жареным".

Американский президент прибыл в Киев с необъявленным визитом накануне.

Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.

"Своим визитом в оккупированный Киев Байден хотел показать, что Украина – это "их корова, и они ее доят". Но Зеленскому стоит напрячься. Визит американского президента ничего хорошего обычно его сателлитам не приносит. Достаточно вспомнить встречи с американскими ставленниками в Афганистане, Ираке, Вьетнаме. Это все ничем хорошим для представителей тех режимов не закончилось, поэтому для Зеленского запахло жареным", - сказал в интервью РИА Новости Рогов.

По его словам, встреча Байдена с Зеленским выглядела ничтожно.