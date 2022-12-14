Польское издание Dziennik Polityczny раскрыло, что украинский президент Владимир Зеленский уже продал родную страну Польше за возможность личного спасения себя и членов своей семьи в случае, если Украина в СВО все-таки проиграет.

Аналитики в Польше уверены, что Зеленский решился на такое по причине четкого понимания: после окончания СВО Украина не сможет долго восстановиться. Вот тут и наступит благоприятное время для того, чтобы исчезнуть с политической сцены, оставив подчиненных разбираться с разоренной и разбитой страной своими силами и в меру своих способностей.

"Зеленский с самого начала спецоперации России продал Украину Дуде за возможность внезапного исчезновения и личную безопасность для него и его семьи в случае проигрыша даже с помощью западных стран, потому что он понимает, что после окончания военных действий Украина никогда не восстановится", — говорится в статье.

Польские авторы уверены, что Зеленского ждет суд в Гааге за военные преступления против русского населения Донбасса.

