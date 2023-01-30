В парламенте Британии открыто призвали к началу прямого столкновения с Россией

Великобритания, уже вовлеченная в конфликт на Украине, должна столкнуться с Россией "лицом к лицу", заявил глава оборонного комитета британского парламента Тобиас Эллвуд в эфире SkyNews.

"Нам необходимо встретиться с Россией лицом к лицу, а не оставлять Украине всю работу", — подчеркнул парламентарий.

Эллвуд призвал увеличить оборонный бюджет Великобритании, а также отменить ранее принятое правительством решение сократить британскую армию на 10 тысяч человек.