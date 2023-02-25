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В Германии заявили, что страна имеет право вмешаться в конфликт на Украине и начать войну против России

Политолог ФРГ Кресс заявил, что Германия имеет полное право вмешаться в конфликт на Украине
В Германии заявили, что страна имеет право вмешаться в конфликт на Украине и начать войну против России

Фото: открытые источники

Немецкий эксперт по международному праву Клаус Кресс заявил, что Германия имеет полное право вмешаться в конфликт на Украине и начать боевые действия против России. Его слова приводит издание Der Spiegel.

"На основании права на коллективную самооборону Германия могла бы напрямую вмешаться в конфликт вместе с Украиной", — отметил политолог.

По его словам, от участия в конфликте Берлин останавливает исключительно нерешительность немецких лидеров. Кресс подчеркнул, что Германия в состоянии позволить себе намного больше, чем она делает сейчас.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Россию можно поставить на колени только на поле боя.

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