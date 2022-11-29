В бой посылают одних стариков: ВСУ начали перебрасывать с херсонского направления резервистов старше 55 лет

ВС Украины перебрасывают резервы с херсонского на донецкое направление, в основном это резервисты в возрасте старше 55 лет. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, его цитирует ТАСС.

"С учетом того, что противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы с херсонского направления [на донецкое]. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, они говорят, что это преимущественно 55+ [лет] резервисты вооруженных формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".