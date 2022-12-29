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Украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из ее дома в Польше

Украинская беженка разбила семью и выгнала хозяйку из ее дома в Польше

Фото: открытые источники

Польское издании Fakt рассказало историю, которая далеко не единичная в своём роде.
На севере Польши семья из Ольштына предоставила убежище двум украинским беженкам. Вскоре добродушная хозяйка застала своего супруга в постели с одной из беженок. Произошедшее в дальнейшем заставило женщину подать заявление на мужа в прокуратуру.

29-летняя потерпевшая 6 лет назад ради своего мужа оставила свой родной дом в южной части Польши, а также близких и учебу. Она переехала жить в трёхкомнатную квартиру любимого человека, через 4 года пара поженилась и уже думала о пополнении семьи.

В какой-то момент муж потерпевшей захотел отправиться на Украину, но не смог из-за отсутствия необходимой подготовки. Тогда супруга предложила ему помочь каким-нибудь украинцам с убежищем. 6 марта они забрали двух женщин из пункта помощи - 31-летнюю беженку из Херсона и 55-летнюю беженку из Киева.

Муж жительницы Польши с первого же вечера стал вести себя не так, как обычно. Он предложил молодой беженке выпить алкоголь, это стало повторяться в выходные. Вскоре мужчина стал неразлучен с беженкой, начал избегать общества супруги. А после полячка застала мужа, лежавшим в обнимку с беженкой.

В одночасье добродушная полячка осталась без крыши над головой и без средств к существованию. Она устроилась на работу волонтёром, сняла себе комнату и обратилась в суд и прокуратуру, куда подала заявление о разводе.

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