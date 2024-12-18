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Ученые предлагают строить дома на Марсе из человеческой крови

Ученые представили смелый и нестандартный подхо...

Даниил Мурзов

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Ученые представили смелый и нестандартный подход к строительству на Марсе, который может изменить представление о будущих колониях на Красной планете.

В своей статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, международная команда исследователей предложила использовать компоненты человеческой крови и белка для создания строительных материалов.

С учетом предстоящей марсианской экспедиции, ученые подчеркнули важность рационального использования ограниченных ресурсов. В ходе своих исследований они разработали инновационный материал, способный выдерживать суровые условия на Марсе. Интересно, что они обратились к древнеримским технологиям, где кровь и моча применялись для усиления прочности бетона. Хотя такой метод может показаться экзотичным, он действительно имеет под собой научное обоснование: кровь может стать основой для прочного строительного раствора или кирпича.

В статье отмечается, что состав марсианской почвы позволяет создавать разнообразные виды бетона. Ученые выделили 11 типов бетонов, среди которых геополимерные и магниево-кремниевые смеси. Для улучшения их характеристик планируется добавление крови, мочи, пота и даже слез.

Ключевым преимуществом этого подхода является отсутствие необходимости в воде, что крайне важно в условиях Марса, сообщает Ридус.

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