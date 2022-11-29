The New York Times: большинство стран НАТО больше не в состоянии поставлять Украине оружие

Две трети государств-членов НАТО исчерпали свои ресурсы и не могут больше поставлять оружие Украине, сообщили аналитики The New York Times со ссылкой на представителей Альянса.

20 из 30 стран НАТО признали, что их потенциал исчерпан, он "почти на нуле", пишет ТАСС. Но остальные 10 стран пока сохраняют возможность поставлять Незалежной вооружения. В их числе - Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Тяжелее всех в плане исчерпания ресурсов приходится Польше и прибалтийским странам. Они уже передали Украине оружия на 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом всей Франции.