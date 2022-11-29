Новости мира
· Служба новостей

The New York Times: большинство стран НАТО больше не в состоянии поставлять Украине оружие

The New York Times: большинство стран НАТО больше не в состоянии поставлять Украине оружие

Фото: bloknot.ru

Две трети государств-членов НАТО исчерпали свои ресурсы и не могут больше поставлять оружие Украине, сообщили аналитики The New York Times со ссылкой на представителей Альянса.

20 из 30 стран НАТО признали, что их потенциал исчерпан, он "почти на нуле", пишет ТАСС. Но остальные 10 стран пока сохраняют возможность поставлять Незалежной вооружения. В их числе - Франция, Германия, Италия и Нидерланды.

Тяжелее всех в плане исчерпания ресурсов приходится Польше и прибалтийским странам. Они уже передали Украине оружия на 40 миллиардов долларов, что сопоставимо с годовым бюджетом всей Франции.

Следующая новость ↓

Популярное

Экономика

день назад

Получат все, кто родился с 1950 по 1994 год: Россиян обрадовали выплатой 17 200 рублей

Новости России

день назад

По 10 000 рублей переведут каждому: Всех, у кого есть карта «Мир», обрадуют с 28 ноября

https://egeturbo.ru/lit/kursy-ege-literatura-11-klass

Новости России

день назад

Россия пошла в наступление: ВСУ понесли страшные потери под Артемовском, поток жертв "казался нескончаемым"

Интересное

2 дня назад

В Москву за новогодним настроением: 5 мест, которые окунут вас в сказку

Профи - английский курсы в омске

Новости Казани

18 часов назад

Осталось двое детей: первый мобилизованный из Казани погиб в зоне СВО на Украине

Новости России

22 часа назад

В ЛНР вдрызг разбили ту самую 80-ю бригаду ВСУ, бойцы которой казнили российских солдат

Новости мира

день назад

RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

Общество

день назад

Россиянка потребовала признать отцом ее ребенка погибшего в СВО мобилизованного мужчину
Новости Казани
день назад

В Казани в детсаду открылся "портал в ад" и поглотил игровой домик на площадке

В Казани в детсаду открылся "портал в ад" и поглотил игровой домик на площадке

Экономика

16 минут назад

«Открытие Авто»: в октябре жители РФ потратили 387 млрд рублей на покупку автомобилей с пробегом

Новости мира

2 часа назад

The New York Times: большинство стран НАТО больше не в состоянии поставлять Украине оружие

Новости России

2 часа назад

На подконтрольной Киеву части Херсонщины насмерть забили мать и сына из-за денег

Новости мира

8 часов назад

В бой посылают одних стариков: ВСУ начали перебрасывать с херсонского направления резервистов старше 55 лет
Перевозчики в Татарстане объяснили причины повышения стоимости проезда в общественном транспорте

Новости Казани

13 часов назад

Новости с передовой: ВС РФ близки к окружению Артемовска и устроили ВСУ "мясорубку", в которой за сутки сгинули более 500 укровоинов

Экономика

15 часов назад

Финансовое расследование ВТБ победило в конкурсе Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов

Интересное

16 часов назад

Банк ЗЕНИТ запустил кредит для арендодателей
Мамы радуются! Названы размеры выплат маткапитала в 2023 году