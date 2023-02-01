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Телеканал прервал эфир после того, как эксперт в студии усомнился в том, что Украина победит в СВО

Телеканал прервал эфир после того, как эксперт в студии усомнился в том, что Украина победит в СВО

Фото: newscaststudio.com

Ведущие телеканала Sky News Australia вынуждены были прервать эфир во время обсуждения конфликта на Украине с национальным директором лоббистской организации Advance Australia Лиз Сторер. Она в ответ на заданный вопрос усомнилась в успехах украинской армии и вероятности победы ВСУ в конфликте.

"Видит ли кто-нибудь хоть малейшие признаки того, что Украина побеждает? А мы просто продолжаем посылать миллиарды. Мы даже не знаем, куда отправляем танки", — заявила политик. Она добавила, что если бы не вмешательство Вашингтона, то конфликт был бы уже завершен.

Телеведущие попытались иронизировать, но политик упорно продолжала твердить, что ВСУ не смогут победить. Эфир решили прервать после того, как Сторер заявила, что "Зеленский - только пешка в игре больших политиков".

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