"Стайка зверенышей": восемь девочек-подросток жестоко убили взрослого мужчину

В канадском Торонто восьмь девочек-подростков обвиняются в убийстве 59-летнего мужчины. Об этом пишет The Guardian.

Все случилось в центре города. В полиции заявили, что дети "роем, стайкой" набросились на проходившего по площади мужчину, он получил огромное количество ножевых ранений и умер в больнице.

Полиция задержала подростков недалеко от места нападения. Трем из них по 13 лет, еще трем — по 14 и двум — по 16. Они познакомились друг с другом через социальные сети, а в день убийства по неизвестным пока полиции причинам приехали из разных районов Торонто на эту привокзальную площадь.

Имя жертвы, как и личности нападавших, не раскрывается. Известно, что мужчина недавно переехал в городской приют для бездомных.