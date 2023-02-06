Сотни погибших, все в руинах: появились первые данные о разрушениях и жертвах землетрясения в Турции и Сирии

В результате мощного землетрясения на юго-востоке Турции погибли не менее 76 человек, сообщает к этой минуте ТАСС. Более 440 человек получили ранения.

Землетрясение затронуло и Сирию, там погибли 237 человек, пострадали - 639, сообщает SHOT.

Люди остаются под завалами рухнувших зданий в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хама. На севере страны остановлено ж/д сообщение, идёт проверка состояния мостов и путей.

Историческая крепость Газиантеп разрушена в результате землетрясения в Турции.