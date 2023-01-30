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Состоящий в отношениях мужчина пожаловался, что подвергается назойливым приставаниям в спортзале

Состоящий в отношениях мужчина пожаловался, что подвергается назойливым приставаниям в спортзале

Фото: sportishka.com

The Sun публикует историю мужчины, который пожаловался на назойливые приставания в спортзале. По его словам, у него серьешные отношения с девушкой, и флирт на стороне его совершенно не интересует.

Однажды в спортзале он помог одной из посетительниц со спортивным инвентарем, разговорился с ней. А теперь она буквально преследует его, подходит, обнимает и всячески дает понять, что она не против продолжения знакомства.

Мужчина не хочет обижать посетительницу зала, он лишь желает избавиться от такого пристального внимания. Ведь он не хочет рушить долгие отношения со своей избранницей.

Специалисты дали несколько советов, как избавиться от странной особы. Если представить, что она и вправду просто дружелюбная сверх меры, то достаточно один раз честно с ней поговорить. Однако, если девушки рассчитывает на нечто большее, томужчине надо воздержаться от общения или свести его к самому минимуму. Коротко и конкретно отвечая на вопросы девушки, он даст ей понять, что не заинтересован в ней.

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