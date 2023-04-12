NYT: секретные документы Пентагона содержат планы на случай смерти президентов РФ и Украины

Попавшие в интернет секретные документы Пентагона, из-за которых разгорелся большой мировой скандал, содержат планы военного ведомства США на случай, если не станет российского президента Путина или его коллеги с Украины Зеленского. Об этом сообщает The New York Times.

Всего в документации предусмотрены четыре сценария. Отмечается, что если не станет Путина, СВО затянется на Украине надолго. Если вдруг умрет или погибнет Зеленский, конфликт можно будет закончить раньше.

Аналитики издания подчеркнули, что в документах, которые попали в Сеть, нет оценочной вероятности смерти кого-то из президентов.