NYT: секретные документы Пентагона содержат планы на случай смерти президентов РФ и Украины

Слитые в Сеть секретные документы Пентагона содержали план действий США на случай смерти Путина: что они придумали?
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Попавшие в интернет секретные документы Пентагона, из-за которых разгорелся большой мировой скандал, содержат планы военного ведомства США на случай, если не станет российского президента Путина или его коллеги с Украины Зеленского. Об этом сообщает The New York Times.
Всего в документации предусмотрены четыре сценария. Отмечается, что если не станет Путина, СВО затянется на Украине надолго. Если вдруг умрет или погибнет Зеленский, конфликт можно будет закончить раньше.
Аналитики издания подчеркнули, что в документах, которые попали в Сеть, нет оценочной вероятности смерти кого-то из президентов.