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Сестра премьер-министра Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками при землетрясении

Сестра премьер-министра Сирии погибла вместе с 11 детьми и внуками при землетрясении

Фото: dzen.ru

Родственники премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус стали жертвами мощного землетрясения, которое произошло на территории страны 6 февраля. Об этом сообщает Russia Today Arabic.

По данным издания, в результате землетрясения погибла сестра премьера Нессум Арнус, а также 11 ее детей и внуков. Они скончались под обломками обрушившегося здания в районе Арбаин города Хама. Другие подробности произошедшего не приводятся.

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