Военнослужащие ВСУ все чаще выражают недовольство отношением к ним польских наемников и их привилегиями. Об этом сообщил сегодня, 30 ноября, офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его цитирует ТАСС.

"В рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наемниками. Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами", - отметил Марочко.

По его словам, отличаются размеры денежного довольствия: у поляков оно существенно выше. Меценаты с Запада поставляют наемникам Польши лучшее обмундирование, экипировку, оружие. Украинцам все приходится покупать за свой счет.

"Кроме того, поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как к людям второго сорта", - указал он.

Марочко отметил, что украинцы недовольны тем, что их воспринимают "как быдло", и уже начали драки между всушниками и польскими наемниками прямо на переводой. Зарегистрированы даже несколько случаев перестрелок.

