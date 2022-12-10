С разрешения Пентагона Киев задумал испытать ПВО "вокруг Кремля", направив в центр РФ беспилотники

Издание "МК" проанализировало ситуацию вокруг атаки ВСУ российских аэродромов в Рязанской, Саратовской и Курской областях.

Приглашенные военные эксперты пояснили, что Киев единолично на такое не решился бы, но тут Пентагон дал "зеленый свет". И потому на Украине уже совершенно официально стартует программа "Резидент", в рамках которой будут готовить новые дроны для атак на российские территории.

До этого хакерская группировка "Джокер ДНР" опубликовала факты радиолокационного сопровождения беспилотников ВСУ специалистами НАТО, а также список целей, по которым собирались нанести удары западные специалисты. В настоящее время под угрозой нападения оказались аэродромы близ Москвы.

Тем самым Киев продемонстрирует всему миру способность наносить чувствительные атаки по инфраструктуре России и заодно оценить “ПВО вокруг Кремля”, считают хакеры.

Эксперты солидарны - технически Киев может сделать это.

Достаточно модернизировать или изготовить ракеты средней дальности с радиусом действия до 500 км. Ведь именно украинские специалисты в свое время консультировали китайцев по развертыванию производства крылатых ракет, а на складах незалежной до передачи России оставалось почти 600 ракетных снарядов Х-55СМ. Следовательно, инженеры, у которых остались навыки и знания для проектирования таких ударных комплексов, на Украине есть.