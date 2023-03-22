"Русские занимаются этим!": на Украине заподозрили, что в работе российских ПВО не обошлось без черной магии
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На Украине связывают с черной магией успехи российских военных в отражении атак беспилотников, пишет издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.
"Русские <...> занимаются черной магией в электромагнитной обороне. Они могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, просто чтобы они падали с неба", — говорится в публикации.