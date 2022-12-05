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Робертс: если Россия не закончит с Украиной за 48 часов, ей придется сражаться с НАТО

Робертс: если Россия не закончит с Украиной за 48 часов, ей придется сражаться с НАТО

Фото: Яндекс Дзен

Экс-заместитель министра экономики США Пол Робертс выступил с громким заявлением, отметив, что нерешительность руководства России уже дорого обошлась ей в ходе военной спецоперации на Украине. Его цитирует "Свободная пресса".

Нерешительность властей РФ в украинском конфликте играет на руку противникам РФ, считает Пол.

По его мнению, если "РФ не закончит проблему с Украиной за 48 часов, то ей придется сражаться с НАТО". Путин, считает Робертс, не понимает пока, что вмешательство Вашингтона в ситуацию на Украине по сути отменило "ограниченную спецоперацию", у нее теперь высокий статус. Чем дольше российский лидер думает, тем выше вероятность, что потеряет контроль за событиями, которые последуют далее.

В качестве примера Пол приводит призыв главы МИД Латвии, который просил Альянс разрешить Киеву атаковать российские территории внутри РФ.

Вашингтон же уже смог обучить и оснастить значительные силы ВСУ. Другим следствием, по его мнению, может стать увеличение сил НАТО с 40 000 до 300 000 солдат, стоящих на российских границах.

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