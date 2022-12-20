"Размазало об столб": пассажиры выбросили из движущегося поезда попутчика, который украл телефон

В индийском штате Уттар-Прадеш пассажиры заподозрили мужчину в краже телефона у одного из них, избили его и выбросили из движущегося поезда. Об этом пишет издание The Times of India.

Все началось после того, как женщина пожаловалась, что у нее исчез телефон. Подозрение пало на одного из попутчиков. Его обыскали и нашли пропажу. Вора били полчаса, а потом вышвырнули из поезда на ходу.

Позднее тело избитого мужчины нашли на рельсах. При падении с поезда он ударился головой о столб и погиб. Кроме того, у него была отрезана нога. Установить личность вора полиция пока не может - опознать то, что осталось, очень тяжело.

