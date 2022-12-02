Президент США Джо Байден заявил, что готов к переговорам с Путиным об окончании СВО на Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что он не исключает возможности переговоров с российским лидером Владимиром Путинам, если тот "проявит интерес" к завершению спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

"Господин Путин… здесь я должен подбирать слова очень тщательно. Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне", — сказал Байден.

Что же касается Путина, то он неоднократно говорил, что готов к переговорам, если Киев к ним созреет.

Зеленский заявил, что тоже готов вести переговоры, но выдвинул список требований, среди которых "восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом он сам подписал указ о невозможности переговоров с Москвой, пока Путин находится на посту главы государства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина не может и не хочет вести переговоры, "соответственно, цели Российской Федерации будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции".