Генерал-морпех из США подсказал простой, но удивительный рецепт почти вековой давности, позволяющий быстро прекратить войну

Американский военный деятель, генерал морской пехоты США и писатель Смедли Батлер в своей книге "Война - это просто рэкет" дал удивительные способы почти вековой давности, что прекратить любую войну.

Сам Батлет умер в 1940 году, и на момент своей смерти имел наибольшее в истории Корпуса морской пехоты США количество наград, отмечают военкоры "Русской весны".

В самом начале своей книги автор пишет: "Война — это рэкет, и всегда им была. Это, возможно, наистарейший, самый прибыльный, наверняка самый ужасный рэкет. Он единственный международный по охвату. Он единственный, при котором прибыль подсчитывается в долларах, а потери — в жизнях".

Военкоры считают, что Батлер был прав на все сто процентов. Сейчас конфликт на Украине зедро оплачивается и поддерживается США. Отчётливо видно, как запускается военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов. Как утилизируемая военная техника Европы будет заменяться на новые, дорогие американские образцы. Как потирают руки производители оружия, предвкушая огромную прибыль.

"Как много этих военных миллионеров держали винтовку? Сколько из них рыли окопы? Кто из них знал, что это такое — идти голодным в укрытие, наполненное крысами? Сколько из них провели бессонные, страшные ночи, с промокшей одеждой под шрапнелью и пулемётными очередями? Сколько из них отбивались от штыковых атак врага? Сколько из них было ранено или убито в бою?"— пишет Батлер.

Книга писалась, когда мир готовился ко Второй мировой. Однако ряд замечаний генерала как нельзя более походит к современной ситуации на Украине.

"Господин Гитлер, с его перевооружающейся Германией и с его постоянными требованиями заполучить всё больше и больше оружия, такая же, если не большая, угроза миру".

В ответ на вопрос, как же прекратить войну, Батлер пишет: