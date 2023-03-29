Пока не случилось как в "Терминаторе": Илон Маск и еще 1000 экспертов в области ИИ потребовали срочно остановить обучение нейросетей

Глава Tesla Илон Маск и еще более 1000 мировых экспертов в области искусственного интеллекта потребовали срочно остановить обучение нейросетей. По их мнению, процесс не контролируется, он может угрожать всему человечеству.

"Мы призываем все лаборатории ИИ немедленно приостановить как минимум на шесть месяцев обучение систем ИИ, более мощных, чем GPT-4... Если такая пауза не может быть сделана в кратчайшие сроки, то правительства должны вмешаться и ввести мораторий", — говорится в открытом письме экспертов.

Письмо стало реакцией на известия о том, что в Бельгии мужчина после общения с ИИ покончил с собой, при этом виртуальный его собеседник не только не препятствовал суицидальным настроениям, но и активно подталкивал человека к совершению суицида.