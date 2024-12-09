билайн для любителей активного отдыха в горах запустил 4G-интернет в тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

билайн подготовил сеть к новогодним каникулам и к зимнему туристическому сезону в Сочи, когда в горы приезжают любители активного отдыха со всей страны. Оператор запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок.

Технические специалисты установили телеком-оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет билайна работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.