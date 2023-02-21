Перед разрушительным землетрясением в Турции и Сирии в небе появилась необычная голубая вспышка

Перед землетрясением на границе Турции и Сирии в небе появилась голубая вспышка

Непосредственно перед разрушительным землетрясением на границе Сирии и Турции в небе была зафиксирована странная голубая вспышка, следом начались подземные толчки, пишет РИА Новости.

Данное явление увидели жители сирийской Латакии и приграничных районов Турции.

Директор высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан сообщила радиостанции Sham FM, что этому явлению нет объяснений, но перед подземными толчками происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

