"От целого взвода осталось 5 человек": украинские военные рассказали, что происходит на фронте СВО и пообещали вернуться в Киев и наказать командиров

Украинские военные сняли ролик и опубликовали в Сети. По данным СМИ, снято обращение было в окрестностях Артемовска. Военные на кадрах лопатами укрепляют укрытия, вокруг - разрушение в труху деревянные постройки.

Автор ролика - боец ВСУ - нелицеприятно отозвался о командирах, отметив, что от целого взвода осталось только 5 человек.

Он жалуется на отсутствие подкреплений и снабжения, а также грозится вернуться в Киев и саморучно наказать виновных, если указанные проблемы не будут решены.

