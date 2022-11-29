"Одесса - русский город": мужчина, который вывесил русский флаг в Одессе, приговорен к 15 годам тюрьмы

Житель Одессы разместил на одном из домов в своем городе российский флаг с надписью "Одесса - русский город". Его обвинили не только в этом, но и сотрудничестве с РФ, сборе информации о боевиках ВСУ и вербовке бывших украинских правоохранителей для подрывной деятельности против Украины.

В результате, суд Одесской области признал мужчину виновным в госизмене и коллаборационной деятельности. Его приговорили к 15 годам заключения.