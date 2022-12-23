NYT: На Украине появляется перспектива развития тупиковой ситуации в 2023 году

В 2023 году все ждут нового сценария в зоне спецоперации на Украине. Однако не все настроены оптимистично. Аналитики The New York Times считают, что ВСУ постепенно попадают в тупик. И вот почему.

Дополнительная западная помощь Украине не позволит ВС РФ быстро одержать победу, все затянется. Но и у Украины даже с учетом помощи мало вероятности одержать победу.

Из-за того, что ВС РФ продвигаются в зоне миссии методом клещей, освобождая отдельные территориальные точки, украинцы ничего не могут предпринять. Американцы, наблюдающие за действиями россиян, считают, что было бы гораздо проще, если бы РФ шла вглубь Украины.

