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NYT: На Украине появляется перспектива развития тупиковой ситуации в 2023 году

NYT: На Украине появляется перспектива развития тупиковой ситуации в 2023 году

Фото: социальные сети

В 2023 году все ждут нового сценария в зоне спецоперации на Украине. Однако не все настроены оптимистично. Аналитики The New York Times считают, что ВСУ постепенно попадают в тупик. И вот почему.

Дополнительная западная помощь Украине не позволит ВС РФ быстро одержать победу, все затянется. Но и у Украины даже с учетом помощи мало вероятности одержать победу.

Из-за того, что ВС РФ продвигаются в зоне миссии методом клещей, освобождая отдельные территориальные точки, украинцы ничего не могут предпринять. Американцы, наблюдающие за действиями россиян, считают, что было бы гораздо проще, если бы РФ шла вглубь Украины.

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