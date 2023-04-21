Государства G7 рассматривают возможность запрета на экспорт в Россию почти всех товаров

Государства G7 рассматривают вероятность запретить экспорт в Россию почти что всех товаров, пишет японское агентство "Киодо".

Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура не смог уверенно ответить на вопрос, будет ли запрет на экспорт в РФ полным или же все-таки что-то будут поставлять.

Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

Однако ранее "Блумберг" подтвердил, что перед майским саммитом в Хиросиме вопрос о полном запрете экспорта товаров в РФ обсуждается активно.

Отмечается, что "очень вероятен" запрет на поставки в РФ медикаментов и сельхозпродукции, остальное - станет известно уже в мае.