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"Ничего. От слова "совсем"": страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти что всех товаров

Государства G7 рассматривают возможность запрета на экспорт в Россию почти всех товаров
"Ничего. От слова "совсем"": страны G7 хотят запретить экспорт в Россию почти что всех товаров

Фото: открытые источники

Государства G7 рассматривают вероятность запретить экспорт в Россию почти что всех товаров, пишет японское агентство "Киодо".
Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура не смог уверенно ответить на вопрос, будет ли запрет на экспорт в РФ полным или же все-таки что-то будут поставлять.

Он сослался на то, что "вопрос затрагивает дипломатические переговоры".

Однако ранее "Блумберг" подтвердил, что перед майским саммитом в Хиросиме вопрос о полном запрете экспорта товаров в РФ обсуждается активно.
Отмечается, что "очень вероятен" запрет на поставки в РФ медикаментов и сельхозпродукции, остальное - станет известно уже в мае.

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