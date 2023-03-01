Невеста от счастья умерла на собственной свадьбе: ее отец предложил жениху сразу заменить ее младшей сестрой

В Индии отец умершей во время свадьбы невесты предложил жениху ее младшую сестру взамен

Достойная экранизации Болливуда история случилась в Индии. Во время свадьбы невеста упала в обморок от избытка чувств и скончалась от сердечного приступа. Тогда отец невесты предложил жениху взять в жены младшую сестру, а гостей попросили не расходиться - за все же уже уплачено.

Как сообщает Daily Star , вместо того чтобы отменить свадьбу, отец невесты предложил жениху жениться на сестре умершей невесты. Жених не отказался, и его сестра заняла место невесты. Тело умершей невесты оставили в морге больницы до окончания торжеств.

События, естественно, закончились дружным индийским танцем.