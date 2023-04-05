В Белом доме в США заявили, что ядерная война с Россией уже неизбежна

Сотрудник Белого дома при администрации Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что ядерная война между Америкой и Россией уже, к сожалению, неизбежна. И это случится из-за внешней политики действующих властей США.

Робертс считает, что большая ошибка - стремление Вашингтона "ликвидировать препятствие в виде России". Она мешает США на пути к мировой гегемонии, пишет РИА Новости.

"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Владимира Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома", — заявил он.

Робертс уверен, что теперь РФ не поверит ни одной гарантии со стороны США, и "выхода нет".

"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал Робертс своим согражданам.

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