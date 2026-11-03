Новости Татарстана

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за тумана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане из-за сильного тумана объявлено шт...

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Сегодня, 3 ноября, в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость на дорогах может ухудшиться до 50 метров и менее, что создает опасность для всех участников движения.

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, в таких условиях судоводителям маломерных судов необходимо строго соблюдать правила безопасности. Движение в туман при видимости менее 1 км запрещено, за исключением случаев, когда судно оборудовано радиолокационной системой.

Спасатели призывают жителей республики быть внимательными и осторожными, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам рекомендуется использовать светоотражающие элементы на одежде.

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