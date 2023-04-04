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С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

После российского "удара возмездия" с Украины с США повезли гробы с американскими генералами
С Украины повезли в США гробы с американскими генералами - Россия нанесла жесткий "удар возмездия"

Фото: warhistoryonline.com

Российские военные нанесли сокрушительный "удар возмездия" - массированный удар "Кинжалами", в результате которого накрыли бункер НАТО, расположенный в ста метрах под землей недалеко от Львова. Укрыться от удара не смогли сидящие там американские командиры и наставники ВСУ. По словам политолога и военного эксперта Александра Перенджиева, удар, нанесенный ВС РФ за брянский теракт и 10-летнего мальчика Федю, страшно напугал Запад. И гробы с высокопоставленными американскими военными уже потянулись с Украины на родину, в США.

"По неподтвержденной информации, из Украины поехали гробы с американскими генералами", – заявил Перенджиев в интервью "Украине.ру".

Запад пытается скрыть свой страх, который особо остро проявился после российской атаки "Кинжалами", считает политолог. Такой темп РФ надо держать и далее, уверен он: каждая провокация со стороны НАТО или западных стран должна наказываться подобными ответами.

Ранее мы сообщали: "Пилили ногу, обливали горючим и резали пальцы" - пленный из ДНР рассказал, через что ему пришлось пройти в СБУ.

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