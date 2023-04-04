После российского "удара возмездия" с Украины с США повезли гробы с американскими генералами

Российские военные нанесли сокрушительный "удар возмездия" - массированный удар "Кинжалами", в результате которого накрыли бункер НАТО, расположенный в ста метрах под землей недалеко от Львова. Укрыться от удара не смогли сидящие там американские командиры и наставники ВСУ. По словам политолога и военного эксперта Александра Перенджиева, удар, нанесенный ВС РФ за брянский теракт и 10-летнего мальчика Федю, страшно напугал Запад. И гробы с высокопоставленными американскими военными уже потянулись с Украины на родину, в США.

"По неподтвержденной информации, из Украины поехали гробы с американскими генералами", – заявил Перенджиев в интервью "Украине.ру".

Запад пытается скрыть свой страх, который особо остро проявился после российской атаки "Кинжалами", считает политолог. Такой темп РФ надо держать и далее, уверен он: каждая провокация со стороны НАТО или западных стран должна наказываться подобными ответами.

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