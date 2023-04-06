Поляки оказались шокированы поездом, на котором к ним с визитом приехал Зеленский

Журналисты польского издания Fact рассказали о шоке, который вызывал приезд в страну украинского лидера Владимира Зеленского. Постоянно ноющий по поводу нехватки денег, оружия и людей Зеленский приехал в Варшаву на поезде, который уже назвали "золотым" - на так называемом "железнодрожном лимузине".

Президентский вагон, описывают польские СМИ, оснащен просторной и даже роскошной спальней, ванной и собственной кухней.

Также в вип-вагоне нашли специальный зал для проведения конференций и комнаты со всеми удобствами для личной охраны президента.

"Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши", — отмечает Fakt.

Вагон, на котором в Польшу приехал Зеленский, считается одним из топ-10 самых комфортальных в мире. Его отделывали в польской компании под личным контролем тогдашнего лидера Украины Виктора Януковича, который очень любит роскошь.