Поляки оказались шокированы поездом, на котором к ним с визитом приехал Зеленский

Нашелся "золотой" поезд Зеленского: поляки лишились дара речи, когда увидели, на чем в Польшу приехал украинский президент
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Журналисты польского издания Fact рассказали о шоке, который вызывал приезд в страну украинского лидера Владимира Зеленского. Постоянно ноющий по поводу нехватки денег, оружия и людей Зеленский приехал в Варшаву на поезде, который уже назвали "золотым" - на так называемом "железнодрожном лимузине".
Президентский вагон, описывают польские СМИ, оснащен просторной и даже роскошной спальней, ванной и собственной кухней.
Также в вип-вагоне нашли специальный зал для проведения конференций и комнаты со всеми удобствами для личной охраны президента.
"Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши", — отмечает Fakt.
Вагон, на котором в Польшу приехал Зеленский, считается одним из топ-10 самых комфортальных в мире. Его отделывали в польской компании под личным контролем тогдашнего лидера Украины Виктора Януковича, который очень любит роскошь.