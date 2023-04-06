Новости мира
· Служба новостей

Нашелся "золотой" поезд Зеленского: поляки лишились дара речи, когда увидели, на чем в Польшу приехал украинский президент

Поляки оказались шокированы поездом, на котором к ним с визитом приехал Зеленский
Нашелся "золотой" поезд Зеленского: поляки лишились дара речи, когда увидели, на чем в Польшу приехал украинский президент

Фото: daytimenews.ru

Журналисты польского издания Fact рассказали о шоке, который вызывал приезд в страну украинского лидера Владимира Зеленского. Постоянно ноющий по поводу нехватки денег, оружия и людей Зеленский приехал в Варшаву на поезде, который уже назвали "золотым" - на так называемом "железнодрожном лимузине".

Президентский вагон, описывают польские СМИ, оснащен просторной и даже роскошной спальней, ванной и собственной кухней.

Также в вип-вагоне нашли специальный зал для проведения конференций и комнаты со всеми удобствами для личной охраны президента.

"Все это в оттенках золота, что создает впечатление необычайной роскоши", — отмечает Fakt.

Вагон, на котором в Польшу приехал Зеленский, считается одним из топ-10 самых комфортальных в мире. Его отделывали в польской компании под личным контролем тогдашнего лидера Украины Виктора Януковича, который очень любит роскошь.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ваша банковская карта больше будет не ваша!": в Росконтроле предупредили об опасности всех, кто делает покупки на Wildberries, Ozon и AliExpress

Интересное

23 часа назад

Сколько будет стоить отопительная система для моего частного дома: специалист из Казани рассчитал варианты стоимости для трех разных домов

санобработка квартиры от тараканов в москве

Новости России

день назад

"Коснется как неработающих, так и работающих": в России объявили дату рекордной индексации пенсий в 2023 году

Редакция помогает

3 дня назад

«Все это в Татарстане!»: глемпинги, базы отдыха и эко-отели, куда стоит отправиться этой весной

установить фильтр для воды под мойку в Самаре

Новости России

день назад

"Съем москаленка": приемный донбасский сын омбудсмена Львовой-Беловой бегает за ее детьми со странными высказываниями

Новости Казани

день назад

Военный из именного батальона "Алга" судится за то, чтобы расторгнуть контракт

Новости Казани

день назад

"Никогда не отмоюсь от позора": что написал в предсмертной записке начальник ГИБДД Нурлатского района перед суицидом в кабинете

Новости мира

день назад

"Не рассуждайте о будущем, его просто нет": в США заявили, что ядерная война с РФ неизбежна

Новости Казани

день назад

Дважды обманул смерть: в зоне СВО на Украине погиб 20-летний житель Татарстана Рустам Файзрахманов
Новости Казани
20 часов назад

Солдат-срочник из Татарстана застрелил своего сослуживца из АК в воинской части: пуля угодила парню в голову

Солдат-срочник из Татарстана застрелил своего сослуживца из АК в воинской части: пуля угодила парню в голову

Новости России

24 минуты назад

Участник взятия Соледара оставил на дереве 200 тысяч рублей и "Крест Вагнера": все нашел 9-летний мальчик

Новости России

59 минут назад

"Пусть она тут постоит": уехавшие из РФ комики Оганисян и Долгополов показали пародию на гибель военкора Татарского и попали под проверку

Новости России

час назад

Жена раненого мобилизованного мужчины забрала все выплаты мужа и сбежала

Новости России

час назад

Начнут сажать на 9 лет: стало известно, какие грибы запретили собирать в России
Был демобилизован, но решил вернуться в зону спецоперации, к своим: в Татарстане похоронили многодетного майора Галиахметова, погибшего в СВО
Новости Казани
час назад

Был демобилизован, но решил вернуться в зону спецоперации, к своим: в Татарстане похоронили многодетного майора Галиахметова, погибшего в СВО

Новости России

7 часов назад

13-летняя школьница принесла нож и порезала одноклассниц прямо на уроке

Новости России

12 часов назад

"Мошенников больше не интересуют ваши деньги, у них - другая цель": Роскачество предупредило держателей карт лояльности об опасности

Новости России

13 часов назад

Владимир Путин назвал причину глубочайшего кризиса в отношениях США и России
Не ждите выходных: в Казани открылся грузинский ресторан с ежедневной шоу-программой
Интересное
6 дней назад

Не ждите выходных: в Казани открылся грузинский ресторан с ежедневной шоу-программой