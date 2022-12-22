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На складе с солью рабочие нашли высохшее человеческое сердце

На складе с солью рабочие нашли высохшее человеческое сердце

Фото: ru.kinorium.com

В США рабочие нашли высохшее человеческое сердце на складе с солью. Все случилось в городе Макьюэн, штат Теннесси.

Как пишет NBC News, сначала работники склада подумали, что лежит камень, но их смутила его довольно странная форма.
Рассмотрев его внимательнее, поняли - на складе лежит высохшее до твердого состояния человеческое сердце.
Эксперты, которые прибыли на место предположили, что орган пролежал в ангаре долгое время.

"Я 32 года работаю в полиции и должен отметить, что эта находка входит в пятерку самых странных вещей, которые я когда-либо видел", — заявил шериф округа Хамфрис Крис Дэвис.

Криминалисты пока смогли установить только то, что сердце когда-то принадлежало взрослому мужчине. Личность его еще предстоит выяснить, назначена ДНК-экспертиза.

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