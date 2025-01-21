На горнолыжном курорте в Турции на пожаре погибли 66 человек

Число погибших в результате пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу возросло до 66 человек, ещё более 50 получили ранения. Об этом сообщил телеканал Haber Global со ссылкой на заявление министра внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр уточнил, что среди погибших числятся 66 человек, а 51 человек пострадал.

Изначально сообщалось о 10 погибших и 32 пострадавших.

Возгорание произошло минувшей ночью в гостинице на курорте Карталкая. Многие постояльцы пытались спастись, используя связанные простыни, чтобы спуститься из окон, а некоторые выпрыгивали прямо из помещений.

Телеканал Ekol TV сообщил, что отель, построенный в 1974 году, был облицован деревом, что привело к быстрому распространению огня. Кроме того, деревянными оказались и пожарные лестницы. Один из выживших рассказал, что в здании не было дымовых детекторов и огнетушителей.

На момент пожара в гостинице находились 237 человек. Российское посольство в Анкаре сообщило, что поддерживает связь с местными властями, но информации о пострадавших гражданах России пока не поступало.