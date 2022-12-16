Мужчина взял кошку из приюта, а она убила его

Житель Дании скончался через четыре года после того, как его укусила самая обычная кошка, пишет LADBible. Домашняя питомица занесла в организм хозяина плотоядные бактерии и вызвала тяжелое заражение крови.

Погибший Хенрик Плеттнер забрал понравившуюся кошку из приюта в 2018 году. При транспортировке животного до дома пушистая подруга больно укусила Хенрика за палец.

Тогда мужчина не придал этому значения. Через несколько суток палец опух, начал сильно болеть, когда же боль стала ужасной, мужчина пошел в больницу к врачу.

После ряда консультаций Хенрик оказался в больнице, где его продержали месяц и провели 15 различных процедур. Кроме того, мужчине пришлось ампутировать палец, однако здоровье пациента продолжало ухудшаться.

"У него была ослабленная иммунная система, пневмония, подагра и диабет", — рассказал мать датчанина.

Через четыре года после укуса кошки Хенрик умер. У него развилось заражение крови, а его организм атаковали плотоядные бактерии.

