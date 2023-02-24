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"Мистика какая-то": украинцы защищаются от ракет ВС РФ при помощи знаков из соли на земле

Украинцы защищаются от ракет ВС России знаками соли на земле
"Мистика какая-то": украинцы защищаются от ракет ВС РФ при помощи знаков из соли на земле

Фото: открытые источники

На Украине опасаются эскалации боевых действий в связи с годовщиной спецоперации. Сообщается, что некоторые жители Хмельницкого рисуют на земле мистические рисунки из соли, чтобы обезопасить себя от попадания снарядов.

Речь идет о крестах из соли на земле.

У этой акции, как выяснилось, есть и свои координаторы. Они выдают указания через мессенджеры и составляют алгоритм действий.

Согласно инструкции, на "крест" необходимо потратить не менее половины пачки соли. Рисовать его требуется исключительно на земле и только после соответствующей команды.

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