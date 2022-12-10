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МИД РФ: в Финляндии публично на массовом мероприятии сожгли российский флаг

МИД РФ: в Финляндии публично на массовом мероприятии сожгли российский флаг

Фото: dzen.ru

В столице Финляндии Хельсинки во время массовых шествий публично сожгли российский флаг, об этом заявили в МИД РФ.
Все случилось во время мероприятия по празднованию Дня независимости республики.

"В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны", — отметили в министерстве.

В Хельсинки направили требование о привлечении к ответственности виновных в совершении преступления. Кроме того, Москва призвала власти Финляндии принять меры по предотвращению подобных экстремистских выходок в будущем.

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