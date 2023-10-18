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Медведев обвинил США в атаке на больницу в Газе, где погибли 800 человек

Медведев обвинил США в атаке на больницу в Газе, где погибли 800 человек

Фото: discover24.ru

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Экс-президент РФ и действующий зампред СБ РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в сектора Газа на США. Он назвал это военным преступлением. В ходе удара по больнице погибли 800 человек.

Израиль заявил, что атаку осуществили "Исламский джихад" , они в свою очередь назвали слова Израиля ложью, ХАМАС обвинил в атаке Израиль.

"И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах. Кто бездумно раздает колоссальные деньги на оружие, загружая свой ВПК. Кто лживо вещает о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Соединенные Штаты Америки", — заявил Медведев.

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