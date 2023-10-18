Медведев обвинил США в атаке на больницу в Газе, где погибли 800 человек

Экс-президент РФ и действующий зампред СБ РФ Дмитрий Медведев возложил ответственность за атаку на больницу аль-Ахли в сектора Газа на США. Он назвал это военным преступлением. В ходе удара по больнице погибли 800 человек.

Израиль заявил, что атаку осуществили "Исламский джихад" , они в свою очередь назвали слова Израиля ложью, ХАМАС обвинил в атаке Израиль.