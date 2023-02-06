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Магнитуда 7,7: мощное землетрясение случилось в Турции

Магнитуда 7,7: мощное землетрясение случилось в Турции

Фото: mirror

В центральной части Турции случилось мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эксперты-сейсмологи считают, что эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах от города Газиантеп с населением около 1,065 миллиона человек. Сам очаг, считают ученые, залегал на глубине около 10 километров.

Подземные толчки ощущали жители нескольких регионов, в том числе Анкары. Информация о разрушениях и жертвах пока еще собирается и анализируется.

Известно об обрушении ряда домов. Люди из-под обломков обрушившихся домов просят о помощи через соцсети. Также местное издание Sözcü публикует видео серьёзного пожара в Кахраманмараше после землетрясения: горит газопровод. Власти страны запросили срочную международную помощь.

Разрушения наблюдаются в провинции Диярбакыр: рухнуло восьмиэтажное здание. В городе Шанлыурфа обрушилось 16 домов, в Османие — 34 здания, как минимум 5 человек погибли. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, всего произошло 22 афтершока, сообщил глава МВД Турции.

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