Магнитуда 7,7: мощное землетрясение случилось в Турции

В центральной части Турции случилось мощное землетрясение магнитудой 7,7 балла, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эксперты-сейсмологи считают, что эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах от города Газиантеп с населением около 1,065 миллиона человек. Сам очаг, считают ученые, залегал на глубине около 10 километров.

Подземные толчки ощущали жители нескольких регионов, в том числе Анкары. Информация о разрушениях и жертвах пока еще собирается и анализируется.

Известно об обрушении ряда домов. Люди из-под обломков обрушившихся домов просят о помощи через соцсети. Также местное издание Sözcü публикует видео серьёзного пожара в Кахраманмараше после землетрясения: горит газопровод. Власти страны запросили срочную международную помощь.



Разрушения наблюдаются в провинции Диярбакыр: рухнуло восьмиэтажное здание. В городе Шанлыурфа обрушилось 16 домов, в Османие — 34 здания, как минимум 5 человек погибли. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, всего произошло 22 афтершока, сообщил глава МВД Турции.