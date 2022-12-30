"Кровавый клоун что-то задумал": СМИ узнали о секретном звонке Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский накануне визита в Вашингтон сделал секретный звонок в Белый дом с целью получить арестованные деньги российских бизнесменов, пишет издание Business Insider.

"Зеленский пытался убедить главу республиканцев в сенате Митча Макконелла в том, что доходы от конфискованных активов россиян, в том числе яхт и особняков, должны быть использованы для помощи Украине в восстановлении страны", — говорится в публикации.

В итоге это положение было принято в виде поправки к двухпартийному законопроекту о расходах в размере 1,7 триллиона долларов. Он был принят сенатом 22 декабря и на следующий день палатой представителей. Президент США подписал закон накануне вечером.