Илон Маск заявил, что большинство людей в упор не видят грозящей опасности из-за расширения конфликта на Украине
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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что люди в упор не замечают опасности эскалации украинского конфликта. Как пишет РИА Новости, разумные людяи давно просят Запад остановиться и не заниматься эскалацией конфликта на Украине, чтобы "не устраивать третью мировую".
"Большинство не замечают опасности", — отреагировал Маск.
О какой именно опасности и какой ее вероятности говорит Илон, не уточняется. Но ранее в Минобороны Австралии уже заявили открыто, что солдаты НАТО давно воюют с Россией на украинских территориях, правда, пока в качестве наемников.
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