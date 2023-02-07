Илон Маск заявил, что большинство людей в упор не видят грозящей опасности из-за расширения конфликта на Украине

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что люди в упор не замечают опасности эскалации украинского конфликта. Как пишет РИА Новости, разумные людяи давно просят Запад остановиться и не заниматься эскалацией конфликта на Украине, чтобы "не устраивать третью мировую".

"Большинство не замечают опасности", — отреагировал Маск.

О какой именно опасности и какой ее вероятности говорит Илон, не уточняется. Но ранее в Минобороны Австралии уже заявили открыто, что солдаты НАТО давно воюют с Россией на украинских территориях, правда, пока в качестве наемников.

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