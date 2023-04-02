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Их разведка доложила: MI 6 в Британии донесла, что армия России "провалила зимнее наступление"

Их разведка доложила: MI 6 в Британии донесла, что армия России "провалила зимнее наступление"
Их разведка доложила: MI 6 в Британии донесла, что армия России "провалила зимнее наступление"

Фото: открытые источники

Британская разведка MI 6 предоставила отчет, в котором говорится, что армия России "провалила зимнее наступлени", не смогла реализовать сложившееся тогда численное превосходство над ВСУ.

Минобороны Британии проанализировало трехмесячный период командования СВО генералом Герасимовым. Выводы получились у британцев вот именно такие - Россия не воспользовалась превосходством, не смогла освободить к весне весь Донбасс, несмотря на свою осеннюю мобилизацию и смену командования в зоне СВО.

По данным британских разведчиков, продвижение ВС РФ "незначительное", а вот потери "значительные". Подробнее о докладе MI 6 пишет "Военное обозрение".

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