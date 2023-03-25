"Грызут друг друга за доллар": NYT сообщила о конфликтах и мошенничестве в рядах американских наемников на Украине

Американские наемники, воюющие на Украине, не имеют нужного боевого опыта, но страшно даже не это, а то, что они начали грызть друг друга, пытаясь любыми путями, включая мошеннические, заработать побольше. Об этом рассказывает The New York Times со ссылкой на документы и свидетельства украинских чиновников.

"Многие (наемники - Прим. ред.) борются друг с другом. Другие занимались благотворительностью, пытаясь нажиться на войне", - говорится в публикации издания.

Приводится и пример: один из наемников обвинил двух товарищей в шпионаже на Россию. А когда двое бывших товарищей были уволены из интернационального легиона, выяснилось, что он солгал из корыстных побуждений. Другой и вовсе соврал, что был ранее морпехом, чтобы больше получать.

