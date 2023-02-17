"Хлопцы, Путина поймали!": гражданин Украины Владимир Путин рассказал, как ему живется на родине с таким именем
Фото: mk.ru
В жизни гражданина Украины Владимира Васильевича Путина произошло много курьезных случаев, на него даже покушались.
Как пишет "МК", украинец с президентским именем живет в городе Хмельницкий. Владимир Путин признается, что сотрудники государственных учреждений при виде его паспорта улыбаются и удивляются.
Однако после того, как началась российская военна спецоперация, украинцу Путину стало не до шуток. Однажды, проходя проверку на блокпосту, мужчина стал главным гером шутки: "Путина поймали".
На него даже покушались. Но поводом стало не имя, а судебный процесс - мужчина во время выборов судился с городским советом.
Сейчас Владимир Путин старается лишний раз не упоминать своей фамилии и имени, чтобы не привлекать внимания к своей персоне.
Ранее ProKazan писал: "Сталин, Ленин, Гагарин, Пушкин и Путин" - русские фамилии, оканчивающиеся на "-ин" оказались не так просты, как кажется.