Гражданин Украины Владимир Путин проинформировал, как ему живется с именем президента РФ

В жизни гражданина Украины Владимира Васильевича Путина произошло много курьезных случаев, на него даже покушались.

Как пишет "МК", украинец с президентским именем живет в городе Хмельницкий. Владимир Путин признается, что сотрудники государственных учреждений при виде его паспорта улыбаются и удивляются.

Однако после того, как началась российская военна спецоперация, украинцу Путину стало не до шуток. Однажды, проходя проверку на блокпосту, мужчина стал главным гером шутки: "Путина поймали".

На него даже покушались. Но поводом стало не имя, а судебный процесс - мужчина во время выборов судился с городским советом.

Сейчас Владимир Путин старается лишний раз не упоминать своей фамилии и имени, чтобы не привлекать внимания к своей персоне.

Ранее ProKazan писал: "Сталин, Ленин, Гагарин, Пушкин и Путин" - русские фамилии, оканчивающиеся на "-ин" оказались не так просты, как кажется.