Новости мира
· Служба новостей

"Хлопцы, Путина поймали!": гражданин Украины Владимир Путин рассказал, как ему живется на родине с таким именем

Гражданин Украины Владимир Путин проинформировал, как ему живется с именем президента РФ
"Хлопцы, Путина поймали!": гражданин Украины Владимир Путин рассказал, как ему живется на родине с таким именем

Фото: mk.ru

В жизни гражданина Украины Владимира Васильевича Путина произошло много курьезных случаев, на него даже покушались.
Как пишет "МК", украинец с президентским именем живет в городе Хмельницкий. Владимир Путин признается, что сотрудники государственных учреждений при виде его паспорта улыбаются и удивляются.

Однако после того, как началась российская военна спецоперация, украинцу Путину стало не до шуток. Однажды, проходя проверку на блокпосту, мужчина стал главным гером шутки: "Путина поймали".

На него даже покушались. Но поводом стало не имя, а судебный процесс - мужчина во время выборов судился с городским советом.
Сейчас Владимир Путин старается лишний раз не упоминать своей фамилии и имени, чтобы не привлекать внимания к своей персоне.

Ранее ProKazan писал: "Сталин, Ленин, Гагарин, Пушкин и Путин" - русские фамилии, оканчивающиеся на "-ин" оказались не так просты, как кажется.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости мира

день назад

Крушение неизбежно: в США летом ожидается дефолт, весь мир "сотрясет" большой кризис

Редакция помогает

день назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

решетка на вытяжку в точку чтобы таракан не пролез

Новости Казани

день назад

"Никто оттуда еще не вернулся": в России продолжается расследование об отчаянном послании мобилизованных из Татарстана

Новости Казани

день назад

"Попросил убежища в обмен на секреты родины": бывший инженер с авиазавода из Казани сбежал в США и увез секреты о Ту-160

лестницы на заказ в Уфе

Новости России

день назад

Из всех орудий: утром по Украине нанесли сокрушительный ракетный удар с кораблей ВМФ РФ

Новости Казани

день назад

Трасса "Москва-Казань" будет открыта досрочно

Новости мира

6 часов назад

"Началось": украинский президент Зеленский сделал заявление о начале масштабного наступления ВС России

Новости России

день назад

"Маме звонили": российский военнопленный рассказал, чего от него добивались украинцы в плену
Новости Казани
день назад

Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым

Татарстан попрощался с погибшим в СВО в боях за Павловку 25-летним Никитой Решетниковым

Новости мира

7 минут назад

"Хлопцы, Путина поймали!": гражданин Украины Владимир Путин рассказал, как ему живется на родине с таким именем

Новости Казани

2 часа назад

В Казани полицейские нашли подозреваемого в совершении кражи из салона авто

Общество

3 часа назад

"Сталин, Ленин, Гагарин, Пушкин и Путин": русские фамилии, оканчивающиеся на "-ин" оказались не так просты, как кажется

Новости России

3 часа назад

"Выжидают момент": аналитики проинформировали, что сейчас на самом деле намечается в зоне СВО на Украине
"Она умерла, но не умерла наша надежда": собака, которую в Казани в ЖК живодер расстрелял, умерла через три недели
Новости Казани
27 минут назад

"Она умерла, но не умерла наша надежда": собака, которую в Казани в ЖК живодер расстрелял, умерла через три недели

Новости России

3 часа назад

Взрослый мужчина похитил школьницу, чтобы жениться на ней

Новости Казани

3 часа назад

Цена детской жизни: в Татарстане родители умершей в больнице 16-летней девушки взыскали с медиков 2,2 миллиона рублей

Новости Казани

4 часа назад

"За базар ответишь": в Татарстане бездомного будут судить за враждебные комментарии в соцсети
Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение
Редакция помогает
4 дня назад

Казанским водителям: при поломке авто теперь можно обратиться в несколько автосервисов сразу и выбрать лучшее предложение