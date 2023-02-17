"Сталин, Ленин, Гагарин, Пушкин и Путин": русские фамилии, оканчивающиеся на "-ин" оказались не так просты, как кажется

Что особенного кроют в себе русские фамилии с окончанием на "-ин"

На Руси фамилии давались не просто так. Обычно они означали принадлежность к определенной профессии, месту проживания, указывали на родство.

Конечно, со временем менялись места жительства, родственники, профессии, но фамилия оставалась с родом и несла в себе определенный отпечаток родовой памяти.

Ранее считалось, что самые русские фамилии имеют окончание "-ов": Иванов, Петров. Так и есть, пишет "Русская Семерка", однако куда более мистический смысл несут фамилии, оканчивающиеся на "-ин".

Чаще всего такие фамилии образовывались от указания на некие выдающиеся поступки предков. Например, Пушкин был потомком выдающегося артиллериста и оружейного мастера, искусство которого славилось.

Космонавт Юрий Гагарин, считают эксперты, получил фамилию от названия водоплавающей птицы, отличающейся громким и веселым криком. Есть предположения, что давние предки первого человека в космосе имели профессию, суть которой сводилась к тому, чтобы дарить людям смех и радость.

Считается, что "-ин" на конце фамилии дает человеку силу и могущество, как он ей воспользуется и куда направит, конечно, другой вопрос. Но энергетически эти люди сильнее остальных и имеют шансы стать весьма выдающимися личностями. Их родовая память им в этом поможет.

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